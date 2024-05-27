Действующий президент Литвы Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов. Согласно предварительным данным избирательной комиссии, за него отдали голос 75% избирателей, второй кандидат — премьер-министр Ингрида Шимоните сумела набрать 22%.

Для Науседы этот срок станет вторым и последним. Согласно конституции Литвы, глава государства не может избираться более двух раз подряд.

«Я серьезно продолжаю думать о дальнейшем проведении в жизнь государства благосостояния», — сказал Науседа.

На прошлых президентских выборах, которые прошли пять лет назад, он назвал создание государства благосостояния главным направлением своей политики. Кроме того, Науседа обещал продолжить нынешний внешнеполитический курс страны. Он также надеется, что Литва получит еще больше пользы от сотрудничества с Европейским союзом и НАТО.

Литва является парламентский государством, но президент может оказывать влияние на внешнюю и внутреннюю политику. Также он утверждает состав правительства.

Шимоните уже успела поздравить Науседу с победой на выборах. Кандидаты также встречались во втором туре президентских выборов в 2019 году, тогда у премьера было 33% голосов.

Гитанасу Науседе 60 лет, по образованию он экономист, закончил Вильнюсский университет. В 1993 году получил докторскую степень. С 1987 по 2004 годы Науседа преподавал на экономическом факультете Вильнюсского университета, а в 2009 -м стал доцентом Вильнюсской высшей школы бизнеса. В 2004 году занял пост советника президента Литвы Валдаса Адамкуса. Кроме того, он работал в Государственной службе цен и конкуренции, а также в Банке Литвы.

В апреле 2023 года журналист Довидас Панцеровас опубликовал документы, в которых сказано, что Науседа стал членом КПСС в 1988 году, а в 2019-м, когда баллотировался на пост президента, скрыл этот факт. Бумаги попали к нему после того, как спецархив Литвы обнародовал список лиц, ожидающих депортации. По словам журналиста, «эксперты не ставят под сомнение подлинность этих документов».