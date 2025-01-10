Президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети X прокомментировал решение России переименовать мемориальный музей поэта Кристионаса Доналайтиса в Калининградской области и призвал сохранить в регионе остатки литовской культуры. Саму Калининградскую область глава государства назвал частью Малой Литвы.

«Несмотря на то, что старожилы Малой Литвы, которая сейчас является частью так называемой Калининградской области, давно ушли, необходимо сохранить последние признаки литовской культуры. Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом»,— написал Науседа.

Накануне руководство мемориального музея Кристионаса Доналайтиса переименовало его в «Литературный музей в поселке Чистые пруды». Такое решение связано с желанием развивать музей и литературные маршруты в Калининградской области. Науседа назвал это попыткой переписать историю.

«Что дальше? Сжигание книг?» — написал он в X.

Переименованный музей занимает здание бывшей лютеранской кирхи и пасторский дом, где жил, работал и создавал свои произведения тогда еще в Восточной Пруссии Кристионас Донелайтис.

Малая Литва — район на северовостоке Восточной Пруссии, который был заселен преимущественно литовцами. В настоящее время Малая Литва разделена тремя странами: Мемельланд в Литве, район Гольдапа в Польше и восточнопрусские округа Нидерунг, Тильзит, Рагнит, Пиллькаллен, Инстербург, Гумбиннен, Шталлупёнен и Даркемен теперь относятся к России (Калининградская область).

Караляучюс — литовское название Калининграда. В 2023 году депутаты сейма Литвы Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене предложили комиссии по литовскому языку отказаться от советского названия Калининград и использовать один из исторических вариантов Караляучюс.