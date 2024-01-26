Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик дал интервью телеканалу RT. В нем он прокомментировал выдачу Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а также оценил ситуацию в Евросоюзе. Кроме того, политик выразил мнение, что Россия должна дать новое определение целям военной операции на Украине.

Додик назвал «крайне сложной» ситуацию с евроинтеграцией Украины. По мнению главы республики, для выдачи Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз не было оснований. «В один момент были проигнорированы все критерии для вступления в ЕС: отсутствие территориальных конфликтов, стабильность страны, проведение определенных реформ», — заявил он.

Также Додик раскритиковал стремление европейских политиков «работать только на Украину, лишь бы она воевала с Россией». По мнению президента Республики Сербской, США и Великобритания хотят полностью себе подчинить украинское государство, сделав его «плацдармом для нападения на Россию». В связи с этим Москве следует дать новое определение целям военной операции, чтобы они «полностью изменили позиционирование России в мире», считает политик.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что цели военной операции не меняются: это денацификация и демилитаризация Украины, а также ее нейтральный статус. За полгода до этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что задача демилитаризация украинского государства «фактически во многом выполнена».

Комментируя ситуацию в Европе, Додик раскритиковал лидеров европейских стран и указал на внутриполитические проблемы этих государств.