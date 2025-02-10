Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о решении уйти в отставку 12 февраля. Это произошло на фоне планов оппозиционных партий запросить в парламенте голосование по вынесению импичмента главе государства, сообщает телеканал Digi24.

Срок полномочий Йоханниса на посту президента завершился 21 декабря 2024 года, но из-за аннуляции первого тура выборов он остается на этом посту до проведения нового голосования.

Сбор голосов для отставки главы государства инициировали несколько партий, включая «Альянс за объединение румын» (AUR), «Спасите Румынию S.O.S» и «Партия молодых людей» (POT). Парламент должен был рассмотреть этот вопрос 11 февраля. Чтобы избежать этого лидер страны принял решение уйти самостоятельно.

«Через несколько дней парламент проголосует за мое отстранение от должности, и в Румынии начнется кризис, поскольку начинается референдум об отставке президента <…> Чтобы избавить Румынию от этого кризиса — подайте в отставку. Я покину свой пост послезавтра, 12 февраля», — заявил Йоханнис на брифинге.

По его мнению проведение референдума, привело бы не только к разделению общества и отрицательному влиянию на внутреннюю и внешнюю политику Румынии, но и сделало бы страну «посмешищем для всего мира».

Первый тур выборов в Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Голосование завершилось победой независимого кандидата Кэлина Джорджеску, который выступал за союз с Россией и критиковал поставки США оружия Украине, — он набрал 22,94% голосов. Второе место с результатом 19,18% заняла лидер правоцентристского «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони. Они должны были стать соперниками во втором туре выборов 8 декабря.

Однако 6 декабря Конституционный суд страны аннулировал результаты первого тура и потребовал провести процедуру заново, включая предвыборную кампанию. Свое решение суд объяснил тем, что «во время предвыборной кампании имело место манипулирование голосами избирателей». Повторные выборы состоятся 4 мая, а второй тур запланирован на 18 мая.

В январе Reuters со ссылкой на результаты опроса социологической службы Avangarde сообщало, что после отмены выборов Джорджеску остается фаворитом избирателей. По данным агентства, из 1354 респондентов 38% поддерживают Джорджеску.