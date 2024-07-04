Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био подписал закон, который официально запрещает детские браки. Об этом сообщает агентство Reuters, обратила внимание «Африканская инициатива». Сейчас в Западной и Центральной Африке самый высокий уровень распространенности детских браков в мире — там проживает около 60 миллионов несовершеннолетних невест.

Агентство со ссылкой на местных правозащитников пишет, что браки с несовершеннолетними приводят к высокой смертности из-за раннего рождения детей. Кроме того, девушки, вышедшие замуж в раннем возрасте, «как правило не учатся и становятся во всем зависимы от мужчин».

Однако теперь любому мужчине, который захочет взять в жены девушку моложе 18 лет, будет грозить от 15 лет тюремного заключения и штраф в размере 4 тыс долларов (около 351 тысячи рублей). Родителям новобрачных и тем, кто посетит свадебную церемонию также будут грозить штрафы, пишет «Африканская инициатива».

В конце июня парламент Азербайджана принял в третьем, окончательном чтении закон о внесении изменений в Семейный кодекс, запрещающий браки между близкими родственниками, пишет ТАСС.

В парламенте уточнили, что в статью кодекса, где прописаны обстоятельства, препятствующие заключению брака были добавлены запреты на заключение брака между детьми братьев или сестер, имеющих общих биологических дедушек или бабушек, а также между двоюродными братьями и сестрами, имеющими биологическое родство.

Также из Семейного кодекса страны удалили пункт, который позволял снижать брачный возраст на год при наличии уважительных причин для желающих вступить в брак. В парламенте добавили, что «наличие этой законодательной нормы приводит к ограничению прав и свобод несовершеннолетних, поскольку неясно, по каким критериям определяются уважительные причины».