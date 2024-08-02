Основатель и президент телемагазина Shop&Show Олег Воробьев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и председателю правления Сбербанка Герману Грефу с открытым письмом. В нем он призвал рассмотреть возможность создания рабочей группы по включению телеканала Shop&Show во второй мультиплекс с целью популяризации здорового образа жизни.

В письме, которое оказалось в распоряжении RTVI, Воробьев рассказал, что в начале 2024 года было принято решение трансформировать Shop&Show в национальный канал о здоровье.

«Наша аудитория может услышать мнение экспертов и узнать о научных подходах, а также приобрести разнообразные товары для укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни», — отметил основатель телемагазина.

По словам Воробьева, в эфире Shop&Show представлены программы для поддержания здоровья с возможностью соответствующих товаров и услуг.

«Мы сотрудничаем с нутрициологами, диетологами, эндокринологами и лидерами общественного мнения для улучшения и продления качества жизни россиян», — говорится в письме.

Тема «healthy lifestyle» давно является мейнстримом планетарного уровня. В одних только США за последние 15 лет выходило и выходит порядка восьми телешоу, которые в той или иной форме пропагандируют здоровый образ жизни. Проблемы с лишнем весом давно стали бичом американского населения, поэтому государство и лидеры мнений пытаются сломать этот тренд. Аналогичные процессы происходят и в другой части света. Китай с 2012 года сократил количество реалити-шоу на ТВ в пользу передач о здоровье и нравственности. В прайм-тайм каждый канал может показывать только две развлекательные передачи. Остальное эфирное время используются для программ «о гармонии, здоровье и массовой культуре».

Воробьев считает, что теме здоровья в России уделяется недостаточное внимание, что является одной из причин убыли населения в трудоспособном возрасте. По мнению президента Shop&Show, вещания канала в кабельной сетке недостаточно для активной и эффективной пропаганды здорового образа жизни.

В связи с этим Воробьев просит рассмотреть возможность создания рабочей группы для включения Shop&Show во второй мультиплекс. По его мнению, это позволит кратно увеличить аудиторию канала, тем самым увеличив количество россиян, вовлеченных в культуру здорового образа жизни.

«Кроме того, поддержка нашей инициативы отвечает логике развития России, которую озвучил Президент Путин, назвав сбережение народа главным приоритетом страны. В этом же ключе ведется работа Кабмина. Я убежден, что только в комплексе с активной популяризацией здорового образа жизни (по ТВ) эти усилия смогут обрести должный эффект и достигнуть поставленных руководством страны целей», — подчеркивается в обращении.

Как считает Воробьев, экосистема Сбербанка могла бы стать ключевым партнером в рамках инициативы, поскольку обладает значительным опытом в реализации подобных проектов.

«Даже крупные компании не могут в одиночку справиться с задачей создания национального канала по здоровью. <…> Общаясь с бизнес-сообществом, мы видим поддержку со стороны региональных центров предпринимательства, особенно в предоставлении льготных кредитных программ, разработанных совместно с банками в рамках национальных проектов. Для малых предпринимателей первоочередной задачей остается поиск покупателей и занятие ниши для расширения спроса на продукцию. Экосистема «Сбербанка» также могла бы сыграть ключевую роль в этом процессе», — рассуждает Воробьев.

Одной из приоритетных задач Shop&Show также является поддержка и развитие отечественных брендов, включая региональные и локальные предприятия, которые не могут позволить себе рекламу на федеральном уровне из-за ограниченности бюджетов.

«В рамках этой задачи команда Shop&Show активно участвует в проекте «Покупай Наше», направленном на замещение ушедших брендов отечественной продукцией. В 2023 году посетили более 10 региональных столиц, включая Красноярск, Новосибирск, Томск, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Курган, Тюмень, Уфу, Пермь и Санкт-Петербург. В каждом городе мы встречались с местными предпринимателями и вывели в эфир около сотни новых брендов.Ведется работа и в новых субъектах РФ. За прошедший год я лично посетил освобожденные территории четыре раза, передав на передовую сотни средств личной защиты, включая бронежилеты и шлемы. Изначально это была моя гражданская инициатива, но с весны 2023 года по просьбам телезрителей мы запустили акцию «Поможем нашим» позволяя клиентам добавлять посильную сумму к заказу для гуманитарной помощи бойцам. В акции приняли участие десятки тысяч клиентов из всех регионов вещания», — сообщает Воробьев.

Со своей стороны команда Shop&Show готова оказать любое необходимое содействие, включая привлечение ведущих российских экспертов, отмечается в письме.