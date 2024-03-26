Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который выдвинулся на третий президентский срок, заявил, что на митинге в центре Каракаса было предотвращено покушение на его жизнь. По его словам, готовивших покушение вооруженных мужчин задержали.

«Сегодня были схвачены двое мужчин с оружием, которые намеревались совершить на меня нападение. Они уже заявили, что являются членами крайне правой фашистской партии Vente Venezuela», — утверждает Мадуро (цитата по El Nacional).

Изначально о задержании трех мужчин со взрывными устройствами для покушения на Мадуро сообщил председатель правительства Каракаса Наум Фернандес.

Как пишет Bloomberg, генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб рассказал, что двое вооруженных людей были задержаны недалеко от трибуны, где Мадуро должен был встретиться со своими сторонниками. По словам Сааба, злоумышленники — Джерри Остос и Карлос Кастильо — признались, что являются активистами партии Vente Venezuela. Их обвиняют в покушении на убийство, терроризме и других преступлениях, добавил генпрокурор.

В середине марта за публикацию угроз и сговор с целью покушения на убийство Мадуро были задержаны бывший сержант Нацгвардии Ренцо Флорес и Уилфер Хосе Пинья из оппозиционной организации «Дело R», писало издание Teletica. В их телефонах нашли разговоры о вербовке 50 солдат для захвата вооружений и организации госпереворота.

Мадуро 25 марта официально утвердили кандидатом на выборах президента Венесуэлы, которые пройдут 28 июля. Действующий глава государства выдвигается уже на третий срок, который продлится до 2031 года, отмечает Associated Press (AP).

По сообщению AP, опросы свидетельствуют о непопулярности Мадуро и о том, что он потерпел бы сокрушительное поражение, если бы избирателям в Венесуэле дали «хотя бы половину шанса». До сих пор Мадуро удавалось препятствовать выдвижению своих главных оппонентов, говорится в материале агентства.

В январе 2019 года Хуан Гуайдо, занимавший тогда пост председателя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, объявил себя временным президентом страны после того, как оппозиционная Национальная ассамблея не признала результаты выборов главы государства 2018 года, на которых победителем был объявлен Николас Мадуро (возглавляет республику с 2013 года).

Из-за политического кризиса в стране начались массовые акции протеста. Гуайдо поддержали более 50 стран, в том числе США и большинство стран ЕС. Россия признала легитимность Мадуро. В конце 2022 года оппозиция Венесуэлы приняла решение о ликвидации временного правительства Гуайдо. Политик проживает за пределами Венесуэлы, где в октябре 2023 года выдали ордер на его арест.