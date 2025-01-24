Иркутский областной суд приговорил к 19 годам колонии строго режима 35-летнего руководителя бойцовского клуба «Ахмат» в Ангарске Василия Мурачева, который в июле 2023 года устроил перестрелку в одном из городских кафе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В результате перестрелки был тяжело ранен глава городского отделения региональной федерации бокса Александр Ракислов, а его друг скончался в больнице.

Мурачева признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом»), п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»). Его приговорили к лишению свободы сроком на 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденного более 11,5 млн руб.

Инцидент произошел в июне 2023 года. По версии следствия, Мурачева во время словесной перепалки в кафе несколько раз выстрелил в сторону своего знакомого и попытался скрыться с места происшествия. Около заведения у подсудимого завязалась потасовка с выбежавшим за ним на улицу приятелем потерпевшего, который ранил стрелявшего ножом. Мурачев в ответ выстрелил в него и скрылся на машине. Мужчина от полученного огнестрельного ранения скончался в больнице спустя несколько часов.

«Смерть 42-летнего мужчины, получившего семь огнестрельных ранений в кафе, не наступила, поскольку ему была своевременно оказана медицинская помощь», — пояснили в прокуратуре.

Также в ведомстве отметили, что в этот же день Мурачев самостоятельно добрался до больницы. После этого мужчину задержали и поместили под стражу.