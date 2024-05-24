62-летний президент Чехии Петр Павел попал в аварию на мотоцикле, но его травмы «несерьезны», передает пресс-служба главы государства. При этом не уточняется, сколько дней Павел проведет в Пражском военном университетском госпитале.

Авария произошла накануне, 23 мая, на закрытой гоночной трассе. Представители президента не уточнили, что стало ее причиной.

Пресс-служба полиции на своей странице в X пояснила, что президент получил травму на одной из спортивных площадок для мотоциклистов и поэтому инцидент не расследуется как авария.

По данным СМИ, Павел как правило передвигается на немецком байке модели BMW R1200GS.

30 мая президент Чехии должен был встретиться с министрами иностранных дел стран НАТО в Праге. Состоятся ли переговоры, пока не уточняется.

Павел увлекался ездой на мотоцикле, будучи главой военного комитета НАТО (2015-2018 годы), и не перестал ездить на байке, став президентом. В качестве охраны Павела сопровождают сотрудники полиции на мотоциклах.

Как ранее сообщал Novinky.cz, в апреле Павел получил ранение во время стрельбы из длинноствольного оружия, медицинская помощь тогда не потребовалась. Позже журналисты обратили внимание на ссадину над правой бровью, которую Павел прикрывал носовым платком.