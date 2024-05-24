62-летний президент Чехии Петр Павел попал в аварию на мотоцикле, но его травмы «несерьезны», передает пресс-служба главы государства. При этом не уточняется, сколько дней Павел проведет в Пражском военном университетском госпитале.
Авария произошла накануне, 23 мая, на закрытой гоночной трассе. Представители президента не уточнили, что стало ее причиной.
Пресс-служба полиции на своей странице в X пояснила, что президент получил травму на одной из спортивных площадок для мотоциклистов и поэтому инцидент не расследуется как авария.
По данным СМИ, Павел как правило передвигается на немецком байке модели BMW R1200GS.
30 мая президент Чехии должен был встретиться с министрами иностранных дел стран НАТО в Праге. Состоятся ли переговоры, пока не уточняется.
Павел увлекался ездой на мотоцикле, будучи главой военного комитета НАТО (2015-2018 годы), и не перестал ездить на байке, став президентом. В качестве охраны Павела сопровождают сотрудники полиции на мотоциклах.
Как ранее сообщал Novinky.cz, в апреле Павел получил ранение во время стрельбы из длинноствольного оружия, медицинская помощь тогда не потребовалась. Позже журналисты обратили внимание на ссадину над правой бровью, которую Павел прикрывал носовым платком.
Пост президента Чехии Петр Павел занимает с 9 марта 2023 года. До этого он был главой Военного комитета НАТО, первым представителем восточноевропейского государства на этой должности, а также начальником Генерального штаба Армии Чешской Республики (2012—2015).