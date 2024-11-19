Президент Парагвая Сантьяго Пенья, принимавший участие в саммите «Группы двадцати» (G20) в Бразилии, доставлен в больницу после жалоб на боль в груди, сообщает Ultima Hora.

По данным издания, изначально Пенью осмотрела бригада врачей в Музее современного искусства, где проходит саммит. После электрокардиографии у Пенье была обнаружена патология. Главу государства доставили в частную больницу Самаритано в Рио-де-Жанейро. Он будет находиться под наблюдением врачей еще в течение суток.

Вице-президент страны Педро Аллиана сообщил, что разговаривал с президентом. По его словам, с Пенья все в порядке и он ждет результатов медицинского обследования.

Саммит «Группы двадцати» проходит в Бразилии 18—19 ноября, участие в нем принимают представители 42 стран. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.