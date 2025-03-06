Президент Южной Осетии госпитализирован в республиканскую клиническую больницу Владикавказа с гипертоническим кризом. Об этом журналистам рассказала его пресс-секретарь Наталья Босикова, передает РЕС.

По ее словам, состояние главы государства оценивается как стабильное.

«По официальной информации главного врача РКБ, Алан Эдуардович поступил с гипертоническим кризом. Его состояние стабильное, он находится в отделении кардиологии. Сейчас проводятся обследования в соответствии со стандартами оказания медпомощи», — рассказала Босикова.

Ранее она сообщала, что Гаглоев проходит медицинское обследование во Владикавказе. По ее утверждению, «беспокоиться не о чем».

При этом телеграм-каналы Shot и Mash писали, что президент Южной Осетии был госпитализирован якобы с подозрением на инфаркт. Их источники утверждали, что Гаглоев почувствовал себя плохо 6 марта и сотрудники скорой помощи доставили его в кардиологическое отделение республиканской клинической больницы.

Алан Гаглоев родился 6 февраля 1981 года в Цхинвале. Он дважды принимал участие в президентских выборах в Южной Осетии — в 2017 и 2022 годах. В 2022 году в первом туре выборов Гаглоев набрал 38,55% голосов и вышел во второй тур вместе с действующим на тот момент главой государства Анатолием Бибиловым (34,95%). 8 мая 2022 года одержал победу во втором туре с результатом 56,09% голосов избирателей (Анатолий Бибилов набрал 40,90%).