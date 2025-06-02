Новым президентом Польши стал поддерживаемый крупнейшей оппозиционной консервативной партией «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий. За него проголосовали 50,89% избирателей, он обошел своего конкурента — мэра Варшавы Рафала Тшасковского (49,11%). По результатам первых экзитполов лидировал именно мэр столицы, однако позже он уступил лидерство Навроцкому. Избранный польский лидер выступает против вступления Украины в НАТО, а в России его объявили в розыск за уничтожение памятников советским солдатам. Что известно о выборах в Польше — в материале RTVI.

Победу одержал Кароль

Второй тур президентских выборов в Польше состоялся 1 июня. Избирательные участки открылись в семь утра и работали до девяти вечера. Явка составила 71,63%, сообщила пресс-служба ЦИК республики.

Участвовали во втором туре два кандидата. Первый — от правящей Гражданской коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, второй — оппозиционер, поддерживаемый консерваторами Кароль Навроцкий. После обработки всех бюллетеней ЦИК зафиксировал победу поддерживаемого партией «Право и справедливость» кандидата с минимальным перевесом. За Навроцкого проголосовали 10 миллионов 606 тысяч 877 человек (50,89% избирателей), за варшавского мэра — 10 миллионов 237 тысяч 286 человек (49,11%).

В первом туре, проходившем 18 мая, участвовали 13 кандидатов. Тшасковский набрал тогда 31,36% голосов, Навроцкий — 29,54%, а тройку замкнул ультраправый кандидат Славомир Ментцен (14,81%). После этого он поддержал оппозиционера Навроцкого.

Как отметила Gazeta.pl, избранный президент едва не установил рекорд по полученным голосам. Активнее, чем за Навроцкого, поляки голосовали лишь в 1990 году за Леха Валенского. Тогда он одержал победу на выборах президента с 10 миллионами 622 тысячами 696 голосами.

Реакции в Польше и мире

Руководство Евросоюза не слишком благосклонно относилось к Навроцкому из-за его позиции по Украине. Несмотря на это, после объявления ЦИК результатов выборов в Брюсселе оппозиционера с победой поздравили.

«Я убеждена, что ЕС продолжит очень хорошее сотрудничество с Польшей. Мы все вместе сильнее в нашем сообществе мира, демократии и ценностей. Поэтому давайте работать над обеспечением безопасности и процветания нашего общего дома», — написала в соцсети X председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Первым среди зарубежных лидеров Навроцкого поздравил президент Чехии Петр Павел.

«Я верю, что под его руководством Польша продолжит развивать свое демократическое и прозападное направление, а наши страны продолжат взаимовыгодное сотрудничество», — написал он в X.

Действующий президент Польши Анджей Дуда поздравил Кароля Навроцкого с победой, которую назвал «тяжелой, порой болезненной, но чрезвычайно храброй борьбой» за страну.

«Я также хотел бы поблагодарить всех кандидатов на этих выборах, в частности господина Рафала Тшасковского. Благодарю вас за вашу решимость в борьбе за президентское кресло. Благодарю вас за готовность взять на себя ответственность за Польшу. Родина — наше общее великое дело!» — написал Дуда.

Раскритиковала победу оппозиционера евродепутат Ева Зайончковская-Герник. Она отметила, что «если бы не мобилизация избирателей, Кароль Навроцкий не стал бы президентом».

«Наши избиратели во втором туре голосовали не за кандидата, а против монополии власти в руках [премьер-министра Польши] Дональда Туска. Избиратели Конфедерации будут внимательно следить за новым президентом, чтобы увидеть, выполняет ли он свои заявления, сделанные Славомиру Ментцену. Еще неизвестно, является ли слово дороже денег», — высказалась она.

По мнению профессора Гданьского университета, политолога Дануты Плецки, победа Кароля Навроцкого — «красная карточка» для нынешней правящей коалиции. Она объяснила, что итога выборов стали результатом смены социальных настроений на более правые, сообщило издание Tokfm. Профессор Шимон Оссовски из Университета Адама Мицкевича в Познани отметил, что ключевую роль сыграла эффективная избирательная кампания Навроцкого.

Что известно о Кароле Навроцком

Избранный президент Польши родился 3 марта 1983 года в Гданьске. В 2003-м окончил Высшую школу бизнеса и администрации со званием специалиста по управлению персоналом, в 2008-м стал магистром, окончив институт истории Гданьского университета.

С января 2009 по 2017 год работал в Институте национальной памяти, затем четыре года возглавлял Музей Второй мировой войны в Гданьске. Весной 2021-го Сейм избрал его президентом Института национальной памяти, а в ноябре 2024 года партия «Право и справедливость» поддержала его в качестве независимого кандидата на должность президента Польши.

Во время предвыборной кампании Навроцкий допускал отклонение некоторых законов, например, о сокращении взносов на здравоохранение.

«Я не подпишу ни одного закона, который увеличит существующие налоги, взносы и сборы для поляков или вводит новое фискальное бремя для поляков», — отмечал политик.

Навроцкий выступал против так называемого «компромисса об абортах» и против законов, ограничивающих свободу выражения взглядов. Накануне второго тура голосования он раскритиковал поддерживаемый властью «зеленый курс»: Навроцкий заявил о необходимости добычи угля в Польше.

«Польский уголь должен добываться, добываться и разрабатываться в Республике Польша, а «Зеленый курс» должен быть отвергнут», — процитировала его Gazeta.pl.

На протяжении политической карьеры Навроцкий не раз оказывался в центре скандалов. В России против него возбудили уголовное дело и объявили в розыск. Это связано с его деятельностью на посту директора Института национальной памяти: она занимался уничтожением памятников советским воинам.

«У меня есть личное оружие. Когда меня начала преследовать Российская Федерация за ликвидацию советских пропагандистских объектов, то после долгой процедуры я получил разрешение на оружие», — признавался он.

Навроцкий не раз отмечал, что не поддерживает отправку польских военных на Украину, а также ее вступление в НАТО. В случае победы на выборах оппозиционер обещал не допустить либерализации торговли ЕС с Украиной. Навроцкий объяснял, что не может допустить неравной конкуренции и уничтожения польских сельскохозяйственных и транспортных предприятий. Выступал избранный президент Польши и за односторонний отказ от миграционного пакта Евросоюза. Навроцкий объяснял это необходимостью пунктов о «депортации нелегальных мигрантов вместо пунктов интеграции иностранцев в Польше».