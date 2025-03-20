В ночь на 20 марта дроны атаковали Саратовскую область, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. При атаке были частично выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице №1.

«В результате атаки БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Пострадала женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении главы региона.

Бусаргин отметил, что при падении обломков беспилотника есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы. Пострадавших нет.

Также, по данным губернатора, были частично выбиты окна в двух детских садах и школе.

«Детей в учреждениях в этот момент не было. Среди сотрудников пострадавших нет», — добавил он.

По словам губернатора, 20 марта занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме. «Перед местной администрацией совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно оповестить родителей», — сказал Бусаргин.

В Росавиации сообщили, что в аэропортах в Самаре и Саратове введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

БПЛА также атаковали Воронежскую область. Глава региона Александр Гусев писал в телеграм-канале, что в трех районах и двух городских округах, включая Воронеж, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов.