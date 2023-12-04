Индонезийские спасатели нашли тела 11 альпинистов после извержения вулкана Мерапи на Западной Суматре. Представитель спасательной службы сообщил, что три человека были найдены живыми и по меньшей мере 12 альпинистов пропали без вести. Другой местный чиновник заявил о 22 пропавших.

Поиски были временно приостановлены из соображений безопасности, сообщила представитель поисково-спасательной команды Джоди Харьяван. По его словам, из опасного района были эвакуированы 49 альпинистов, многие из них госпитализированы с ожогами.

«26 человек не эвакуировались, мы нашли 14 из них, троих — живыми и 11 — погибшими», — уточнил глава региональной поисково-спасательной службы Абдул Малик.

В воскресенье, 3 декабря, началось извержение вулкана: шлейф пепла распространился на несколько окрестных деревень. Маршруты для восхождения были перекрыты, а жителям населенных пунктов на склонах Мерапи было рекомендовано не приближаться к кратеру ближе чем на 3 километра.

Тогда же начались поиски 75 туристов, которые отправились на гору еще в субботу, 2 декабря. В поисково-спасательной операции были задействованы более 160 человек, включая солдат и полицейских, присланных из столицы провинции Западная Суматра — Паданга. Глава местного Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Руди Ринальди уточнил, что пострадали те, кто вопреки запрету приблизился к кратеру. «Некоторые получили ожоги, у одного человека сломана конечность», — добавил чиновник.

Представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Абдул Мухари сообщил, что в результате извержения вулкана шлейф пепла поднялся на высоту более 3 тысяч метров. Власти раздали местным жителям защитные маски и призвали их носить очки, чтобы защититься от вулканических выбросов.

На склонах Мерапи проживают около 1,4 тысячи человек, ближайшие деревни находятся в 5-6 километрах от вершины. Высота горы — почти 2,9 тысячи метров, она входит в число 120 действующих индонезийских вулканов. Сейсмическая активность в районе Мерапи не прекращалась с январкого извержения, которое обошлось без человеческих жертв. В последние недели она возросла, уточнил Мухари.