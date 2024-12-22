По меньшей мере 38 человек погибли и более сотни пропали без вести при крушении парома на реке Бусира в северо-восточной части Конго, где вечером 21 декабря перевернулся переполненный пассажирами паром. Люди, как пишут местные СМИ, возвращались домой на Рождество.

Официальные лица уточняют, что удалось спасти 20 человек. Последним городом на реке перед местом аварии был Инженде. Его мэр Джозеф Джозеф Каголинголи заявил, что паром шел под конвоем других судов, а пассажирами в основном были торговцы, которые возвращались по домам к Рождеству.

Житель Ингенде Ндоло Кадди рассказал, что на пароме находилось более 400 человек, поскольку, направляясь в Боэнде, он зашел в два порта, включая Лооло. «Поэтому что есть основания полагать, что погибших может быть намного больше».

Конголезские чиновники часто предупреждают перевозчиков компании об опасности перегрузки лодок и угрожают жестко наказывать тех, кто нарушает правила безопасности на реках. Однако в отдаленных районах многие люди не могут позволить себе проезд другим общественным транспортом по немногочисленным доступным дорогам.

Всего четыре дня назад другое судно перевернулось на северо-востоке Конго, в результате чего погибли 25 человек. По меньшей мере 78 человек утонули в октябре, когда перегруженное судно затонуло на востоке страны, и еще 80 человек погибли в аналогичной аварии недалеко от Киншасы в июне. После того ЧП жители страны выражали негодование в адрес властей, которые не проконтролировали, чтобы конвойные лодки, в обязательном порядке сопровождающие паром, перевозили спасательные средства.

Член местного правительства Нести Бонина осудила чиновников за отсутствие реакции, заявив, что не верит в неспособность речных служб проконтролировать проход парома ночью. «И теперь мы фиксируем более сотни смертей», — возмутилась она.

Перегрузка речных судов в последнее время стала для Конго постоянной проблемой, поскольку все больше людей из соображений безопасности отказываются от передвижения по немногим доступным дорогам. Там часто происходят столкновения между конголезскими силовиками и повстанцами, которые устраивают засады или блокируют проезд. При этом паромы, которые много лет ходят по рекам без ремонта, при перегрузке попросту разрушаются и тонут.

Кроме того, как отмечали СМИ несколько лет назад, в стране в принципе мало наземных дорог, поэтому среди местного населения давно сложилась традиция преодолевать длинные расстояния по водным артериям.