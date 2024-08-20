У берегов Сицилии возобновились поиски пассажиров 56-метровой суперяхты Bayesian, которая затонула ранним утром 19 августа в результате смерча. На борту находились 22 человека, включая 10 членов экипажа. 15 человек удалось спасти, а шестеро числятся пропавшими без вести, в том числе британский технологический магнат Майк Линч и председатель правления инвестиционного банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер, пишет The Guardian.

Среди пропавших также 18-летняя дочь Линча Ханна, жена Блумера Джуди, партнер юридической фирмы Clifford Chance Кристофер Морвилло и его жена Нада. Тело корабельного кока Рикардо Томаса уже нашли.

По словам очевидцев, у яхты сначала надломилась 75-метровая мачта, а потом она очень быстро затонула. Спастись удалось тем, кто выскочил на палубу, почувствовав надвигающуюся бурю.

Судно затонуло на глубине около 50 метров. Первый поиск обломков на глубине в понедельник не увенчался успехом. «Доступ был ограничен мостиком, который было трудно преодолеть из-за мебели, препятствующей проходу», — сообщили спасатели.

Тела пропавших без вести предположительно находятся в их каютах. Марко Тилотта, руководитель группы водолазов, рассказал корреспонденту The Guardian, что при извлечении тел возникает множество трудностей. Главная из них связана с глубиной, на которой залегло судно. «Также существует проблема доступа к судну со всеми вещами внутри и тот факт, что яхта накренилась под углом 90 градусов. Мы еще не вошли внутрь, но планируем сделать это в ближайшее время,» — сказал он.

Майка Линча называют «британским Биллом Гейтсом». Он занимался разработкой программного обеспечения и в 1996 году, создал глобальную технологическую компанию Autonomy. Его состояние оценивается в 500 миллионов фунтов стерлингов.

В июне Линча оправдали в США по 15 пунктам обвинения в мошенничестве, связанным с продажей его компании Autonomy за $11,1 млрд корпорации Hewlett-Packard в 2011 году.

За два дня до крушения яхты соответчика Майка Линча по делу о мошенничестве и бывшего вице-президента Autonomy по финансам Стивена Чемберлена насмерть сбила машина во время пробежки в Кембриджшире.

Софья Куштапина