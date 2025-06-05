На руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатки произошло обрушение породы, погиб один человек. Об этом сообщает министр ЧС региона Сергей Лебедев.

«На руднике Бараньевский в Быстринском районе в 4.30 произошло обрушение породы. Погиб 1 человек. Горноспасатели ВГСЧ осуществили спасательную операцию по эвакуации тела», — сказал глава ведомства.

В региональном МЧС отметили, что под завалами оказался мужчина.

«К работам было привлечено шесть человек из числа работающей смены предприятия и один человек от Военизированной горноспасательной части МЧС России. Тело мужчины извлечено на поверхность», — сказано в сообщении ведомства.

По данным МЧС, рудник продолжает работу в штатном режиме.

Прокуратура Камчатского края проверяет исполнение законодательства об охране труда в связи с гибелью работника.

«В ходе надзорных мероприятий прокуроры оценят исполнение руководством предприятия законодательства об охране труда, результаты процессуальной проверки следственного органа будут проконтролированы», — сказано в сообщении надзорного ведомства.



Региональный Следственный комитет также устанавливает детали произошедшего. «По итогам доследственной проверки и выяснения всех обстоятельств случившегося органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», — отметили в СК.