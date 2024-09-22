При обстреле села Черемошное пострадали 10 человек, среди них глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семь бойцов самообороны. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что состояние трех мужчин оценивается как тяжелое, у пятерых средняя степень тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии. Яснозоренское сельское поселение возглавляет Дмитрий Панков.

Ранее 22 сентября Гладков сообщил, что на участке автодороги Чайки — Красный Октябрь дрон атаковал автомобиль. Губернатор отметил, что водитель в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости и множественными осколочными ранениями ног был доставлен на попутке в больницу.

Также белгородский глава рассказал об утренней атаке двух дронов на Шебекино. По его словам, пострадавших нет, повреждены несущая стена и разбиты стекла склада на территории производственного предприятия. Также без света, уточнял Гладков, временно остались села Новая Таволжанка и Архангельское.

Минобороны России в своей сводке сообщало, что системы ПВО уничтожил за ночь 15 дронов: шесть из них были сбиты над акваторией Азовского моря, четыре — над Ростовской областью, два — над Курской, по одному — над Астраханской, Белгородской и Воронежской.