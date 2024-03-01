Число погибших при пожаре в ресторане в столице Бангладеш достигло 46 человек. Министр здравоохранения страны Саманта Лал Сен допускает, что эта цифра еще может вырасти, передает газета The Daily Observer.

По словам министра, погибшие отравились угарным газом. Среди них есть женщины и дети.

В общей сложности 35 тел уже передали родственникам погибших, рассказал полицейский инспектор Баччу Миа. Еще несколько тел остаются неопознанными.

Более 20 человек получили ранения и находятся в больницах и ожоговых центрах города. Всего удалось спасти более 100 человек, передает The Daily Observer.

Пожар вспыхнул на первом этаже семиэтажного здания в ресторане Kachchi Bhai в центре Дакки примерно в 21:50. По данным издания, это заведение считается популярным в городе, поэтому в момент воспламенения в ресторане было много посетителей. На месте работали 13 пожарных бригад, но огонь удалось потушить только спустя два часа.

В городе сформировали специальный комитет для расследования причин возникновения пожара. Руководитель пожарной службы Мейн Уддин рассказал, что во всем здании располагалось много газовых баллонов, которые использовались для приготовления еды в ресторанах, а их было несколько на разных этажах. По мнению эксперта, причиной пожара мог стать любой из баллонов или газовая плита.

Кроме того, специалист отметил, что в здании не было пожарного выхода. Люди не могли покинуть здание из-за задымления на лестничной площадке. По словам спасателей, люди выпрыгивали из окон здания, чтобы спастись от пожара.