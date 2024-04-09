Пожар произошел в частном доме в подмосковном городе Воскресенск. По данным МЧС по Московской области, погибли шесть человек, в том числе четверо детей.

В ведомстве уточнили, что в доме, где произошло возгорание, проживало восемь человек, из них шесть детей.

Сначала спасатели нашли тело женщины и одного ребенка, позже — еще троих детей без признаков жизни и тело мужчины.

«Двое детей 11 и 13 лет переданы врачам. Предварительно, их успели спасти соседи до прибытия сотрудников МЧС России», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным МЧС, площадь пожара составила 150 кв. метров, на месте работали 25 специалистов и 8 единиц техники. Возгорание ликвидировано.