Причиной пожара в общежитии в подмосковной Балашихе, где погибли пять человек, стало неосторожное обращение с огнем при курении. Такую предварительную причину ЧП назвали специалисты Главного следственного управления СКР по Московской области, говорится в телеграм-канале ведомства.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст. 109 УК). Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал в Telegram глава городского округа Сергей Юров.

По делу проводятся следственные мероприятия — в частности, изучение документов, изъятых у собственника помещения, в котором находилось общежитие, и допросы очевидцев.

«С участием специалистов проведен осмотр места, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая судебные экспертизы», — сообщили в подмосковном ГСУ СКР.

Следком уточнил, что жертвами пожара стали пять человек, включая четырех женщин. Причина смерти всех погибших — отравление продуктами горения.

МЧС ранее сообщало, что пожар произошел на втором этаже двухэтажного жилого дома на Керамической улице, в микрорайоне Керамик. Спасатели эвакуировали из горящего здания восемь человек, включая двух детей. «В горящей квартире были обнаружены тела пяти человек. Пожар ликвидировали 63 специалиста и 23 единицы техники», — уточнило ведомство.

РЕН ТВ рассказало, что первыми выводить людей из горящего здания стали его же жильцы: мужчина с соседом пытались выбить дверь, за которой произошло возгорание, но вынуждены были уйти из-за угрозы отравления угарным газом.

«Сперва своих вывели, потом со второго крыла. Поднялись на второй этаж — там уже шел угарный газ, с того крыла, где и произошел пожар», — поделился очевидец.

Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что здание общежития было сдано в эксплуатацию в 1949 году и к 2016 году износилось на 63%, а система пожаротушения в нем отсутствовала. По словам местных жителей, проводка в доме была старая, а ремонт никогда не проводился, передает НТВ.

Жильцы дома рассказали изданию МSK1, что на прошлой неделе в одной из квартир загорелась проводка, после чего потолок остался черным, но местные чиновники на их многочисленные жалобы не реагировали. «Администрация говорит, что людям находиться и жить в таком аварийном здании можно», — поделилась проживающая в общежитии женщина.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы утверждал, что в общежитии проживали мигранты. Однако, по информации телеграм-канала Mash, в сгоревшем подъезде жили граждане России, а не приезжие из Средней Азии (хотя ранее канал писал обратное). Соседи рассказали, что дом, где произошел пожар, давно славится как «притон алкоголиков».