Шесть тел мужчин были обнаружены при тушении дома для временного проживания рабочих в животноводческом комплексе в поселке Малореченский в Татарстане, сообщает МЧС России.

«В помещении находились 39 человек. Самостоятельно на улицу вышли 33 человека, один из них пострадал. При тушении огнеборцы ведомства обнаружили тела 6 мужчин», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, открытое горение на 300 кв. метрах ликвидировали 14 специалистов и 4 единицы техники. Предварительно, все произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

По данным Baza, пожар на ферме, расположенной в Елабужском районе республики, начался в 03:00. Загорелось здание, в котором проживали рабочие.

«Спустя час пожар удалось потушить. На месте происшествия были обнаружили тела шестерых человек. Пятеро погибших — граждане Узбекистана», — отмечает телеграм-канал.