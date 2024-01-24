Как минимум шесть человек погибли, 14 были госпитализированы при взрыве грузовика, перевозившего 60 тонн газа, в столице Монголии Улан-Баторе, сообщает News.mn.

По данным издания, грузовик с газом был отброшен мощным взрывом на 30-40 м, после чего загорелись несколько машин и жилой дом.

News.mn отмечает, что погибли в том числе трое сотрудников службы экстренной помощи, сгорело более 20 автомобилей. В управлении ЧС сообщили, что пожар удалось локализовать.

В Главном управлении полиции Улан-Батора попросили водителей избегать района происшествия для обеспечения собственной безопасности, пишет Ikon.mn.

Водитель грузовика рассказал, что авария произошла из-за скользкой дороги: его автомобиль столкнулся с другим и не справился с управлением. О состоянии второго водителя не сообщается.