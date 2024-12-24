В турецком городе Балыкесир произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки. В результате 12 человек погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на губернатора Исмаила Устаоглу.

«В результате взрыва на заводе по производству взрывчатки в уезде Кареси есть погибшие и раненые. Информация уточняется», — рассказал глава региона.

Он добавил, что причины взрыва устанавливаются. Также непонятно пока, сколько людей могут находиться под завалами. Всего на предприятии работали порядка тысячи человек.

Вероятность теракта, по словам губернатора, не рассматривается.

На месте происшествия работают спасатели, пожарные и медики.

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщил, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело и проводится расследование.

«Прокуратурой Балыкесира проводится всестороннее расследование происшествия. Для его проведения назначены четыре прокурора», — написал министр в соцсети X.