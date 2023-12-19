Землетрясение произошло на северо-западе КНР, в результате которого 100 человек погибли в провинции Ганьсу и 11— в провинции Цинхай, пишет National Business Daily. По данным «Синьхуа», пострадали 230 человек.

Магнитуда землетрясения, которое произошло в ночь на 19 декабря в провинции Ганьсу, составила 6,2. Глубина очага— 10 км, эпицентр находился в 5 км от границы с провинцией Цинхай.

В уездах Минхэ, Сюньхуа, Хуалун обрушились несколько домов, повреждены линии электропередачи, сети связи, дорожная и транспортная инфраструктура. Местные власти повысили национальный уровень реагирования на чрезвычайные ситуации при землетрясении до второго уровня (всего четыре уровня).

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения.

В район бедствия были направлены около 1,5 тыс. пожарных и спасателей, еще более 1,6 тыс. из Ганьсу и соседних провинций находятся в режиме ожидания и готовы в любое время туда направиться.

3 ноября землетрясение магнитудой 6,4 произошло в непальском регионе Джаяркот, тогда погибло более 120 человек. Самые сильные толчки были отмечены в регионах Джаяркот и Рукум, расположенных в 500 км к западу от столицы страны, Катманду. Основные жертвы и разрушения зафиксированы именно в этих районах.