Бывшая солистка группа «Мираж» Маргарита Суханкина заявила, что изобилие товаров в России гораздо выше, чем за границей, а россияне живут «дай бог каждому». Свое мнение певица высказала в интервью программе «Легенда» на RTVI.

«На сегодняшний день, кстати, заграница живет хуже, чем мы, по тому изобилию, которое происходит у нас: в одежде, в еде — во всём. Прибалтика — это вообще нищета, просто нищета. Я просто говорю, как человек, который ездит на гастроли. Там страшно просто, что творится», — заявила Суханкина.

Певица поделилась впечатлениями от Риги. «Это вообще страшное дело, обшарпанные дома, ничего не ремонтируется, ничего не делается», — утверждает Суханкина.

По ее словам, некоторые дома там «просто разрушаются», а в местных магазинах — «очень скромное наполнение в отличие от наших». «Ну, более чем скромно всё. И как-то думаешь, что тут выбирать-то не из чего вообще», — сказала Суханкина.

«Мы сегодня живём просто вот дай бог каждому. Золотое время у нас настало, я считаю. Спасибо огромное нашему правительству», — добавила экс-солистка «Миража».

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