Израильские военные подтвердили, что вечером 27 июля нанесли удары по позициям шииитской группировки «Хезболла» по всей территории Ливана в ответ на ракетный обстрел Голанских высот, жертвами которого стали 12 человек, в том числе дети.

«За ночь ВВС Израиля нанесли удары по ряду террористических объектов “Хезболлы” в глубине ливанской территории и на юге Ливана, включая тайники с оружием и террористическую инфраструктуру в районах Чабриха, Бордж-эль-Шмали, Бекаа, Кфаркела, Раб-эль-Талатин, Хиам и Тайр-Харфа», — говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ливанское правительство потребовало немедленного прекращения боевых действий и осудило действия Израиля, который, как говорится в заявлении, «нацелил удары на мирных жителей, что является вопиющим нарушением международного права и противоречит принципам гуманности».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поклялся, что ливанская военизированная группировка «Хезболла» «заплатит высокую цену» после удара по футбольному полю в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, который был нанесен в ходе продолжавшегося целый день ракетного обстрела со стороны Ливана. Израильская служба экстренной помощи «Маген Давид Адом» сообщала, что пострадали дети, подростки и молодые люди в возрасте от 10 лет и не старше 20 лет.

Мадждаль-Шамс — друзский поселок, который находится на Голанских высотах неподалеку от границы с Сирией. Израиль взял эту спорную территорию под контроль в ходе Шестидневной войны 1967 года и в 1981 году аннексировал ее в одностороннем порядке.

Офис Нетаньяху распространил заявление премьера, в котором тот, обращаясь к главе друзской общины Израиля шейху Муафику Тарифу, пообещал добиться, чтобы за удар по Голанам «“Хезболла” заплатила высокую цену, какую до сих пор не платила».

Израильский премьер решил прервать визит в США, где встречался с Джо Байденом, Камалой Харрис и Дональдом Трампом. «Сразу после того, как премьер-министр узнал о катастрофе, он распорядился, чтобы его возвращение в Израиль было осуществлено как можно скорее», — заявили представители его офиса.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил: «Сердце разрывается перед лицом шокирующей и ужасной катастрофы в друзском поселении Мадждаль-Шамс». Он обвинил «Хезболлу» в нападении на «детей, единственным грехом которых было то, что они вышли поиграть в футбол — и не вернулись».

«Сегодняшняя атака “Хезболлы” пересекла все красные линии, и ответ будет соответствующим. Мы приближаемся к тотальной войне против “Хезболлы” и Ливана», — заявил Axios министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

Бецалель Смотрич, крайне правый министр финансов и член кабинета безопасности Израиля, призвал в ответ на удар по Мадждаль-Шамсу ликвидировать лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

Представитель миротворческих сил ООН, действующих на юге Ливана, сообщил Reuters, что они связались с ливанскими и израильскими властями, «чтобы разобраться в подробностях инцидента в Мадждаль-Шамсе и сохранить спокойствие».

«Хезболла» взяла на себя ответственность за ракетные обстрелы, который велись с юга Ливана и были нацелены на несколько городов на Голанских высотах. При этом высокопоставленный представитель «Хезболлы» Мохаммад Афиф отрицал, что группировка ударила по Мадждаль-Шамсу. Он заявил Reuters, что группировка «абсолютно не причастна к инциденту».

Ракетный обстрел, который «Хезболла» нацелила на Голаны, стал ответом на удар израильских ВВС по городу Кафр-Кила на юге Ливана, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несколько членов группировки. Государственное информационное агентство Ливана сообщало, что израильский беспилотник нанес удар по приграничному городу Одайссе, спровоцировав пожар, а артиллерия ЦАХАЛ обстреляла город Мейс-эль-Джабаль на юге Ливана.

Иранский посол в Ливане Моджтаба Амани на своей странице в соцсети Х подчеркнул, что Тегеран не хочет допустить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, несмотря на израильскую позицию по поводу обстрела Мадждаль-Шамса. По его словам, Израиль в ответ на этот удар разыгрывает «спектакль». Тем не менее, добавил дипломат, Иран стремится снизить напряженность в регионе и не ждет расширения боевых действий на ливанскую территорию, но при этом не боится такого варианта развития событий «во всех смыслах слова».

Накануне, 27 июля, сообщалось об ударах Израиля по сектору Газа, в результате которых погибли, по словам палестинских властей, как минимум 50 человек. Один из ударов пришелся на школу Хадиджа в Дейр-эль-Балахе, где укрывались тысячи людей: там, как утверждает Минздрав Палестины, погибли по меньшей мере 30 человек и более 100 получили ранения.