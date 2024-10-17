Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о плохой изученности причин эмиграции из республики. Этот вопрос он поднял при обсуждении проекта о демографической стратегии республики на заседании правительства, сообщает Sputnik Армения.

Пашинян отметил, что, если человек не видит будущего в Армении на «социально-психологическом уровне, то не имеет значения, какая стратегия будет принята, какие деньги будут потрачены», передает NEWS.am.

Премьер назвал эмиграцию главной проблемой Армении, отметив, что правительство до сих пор ее не изучило. По его словам, нельзя сводить демографическую проблему только к поддержке рождаемости, если не понять, что побуждает людей уезжать.

В числе причин для отъезда Пашинян назвал проблемы с устройством на работу, отсутствие достойной оплаты труда, несправедливость и опасения по поводу службы в армии. Последнее, по его словам, влияет «на все, начиная с планирования семьи».

«Потому что одно дело, когда человек думает, как сделать чтобы его сын не пошел в армию, а другое — когда этот вопрос касается четырех сыновей», — сказал армянский премьер (цитата по АМИ).

Пашинян рассказал, что во время европейских поездок встречал иммигрантов из Армении, работающих официантами в отелях.

«Возникает вопрос: а почему эмигрировал, в чем причина, в Ереване нет работы для официантов? Выясняется, что один эмигрировал из-за прически, другой из-за сережек, еще один — что не любит хаш, кебаб и так далее», — заявил Пашинян.

Некоторые собеседники говорили, что в Армении такая работа считается непрестижной.

«А мы, не замечая этих проблем, постоянно произносим тосты за потенциал диаспоры. Но почему они должны приехать? Кто променяет жизнь, скажем, в Брюсселе на жизнь в приграничном селе Мовсес?», — отметил премьер республики, слова которого приводит Sputnik Армения.

Население Армении в ближайшие 10 лет может сократиться на 800 тысяч человек — до 2,2 млн, заявил в начале сентября председатель Аудиторской палаты Армении Наири Саркисян. По его словам, при сохранении таких темпов «в ближайшие 25 лет в стране не останется армян».

Причинами сокращения населения Саркисян назвал низкий коэффициент рождаемости, эмиграцию и последствия войны в Нагорном Карабахе. В 2023 году из Армении уехали и не вернулись 48 тыс. граждан. Коэффициент рождаемости в республике, по оценке Саркисяна, понизился и колеблется в пределах 1,4 — 1,5.