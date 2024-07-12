В отношении педагога и основателя петербургской школы неформального образования «Апельсин» Димы Зицера (имя при рождении — Вадим) завели уголовное дело о распространении фейков про российскую армию по мотивам ненависти и вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). На это обратило внимание петербургское издание MR7.

Петербургский городской суд 10 июля рассматривал апелляцию на вынесенное ранее решение о заочном аресте педагога. Интересы Зицера в суде представлял адвокат по назначению. Судья принял решение оставить в силе решение об аресте. По статье о распространении фейков об армии Зицеру может грозить до десяти лет лишения свободы.

Педагог узнал о его заочном аресте только на следующий день, когда разговаривал с журналистами. По его словам, следствие не известило его о начале расследования, и он не знаком с назначенным ему адвокатом.

Кроме того, 11 июля в базе розыска МВД появилась карточка на Вадима Зицера. В ней значится, что просветителя разыскивают по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.

В разговоре с «Медиазоной»* Зицер отметил, что не знает, из-за чего конкретно его объявили в розыск. Однако, он предположил, что это могли сделать «из-за любого поста» в его соцсетях.

«На периферии сознания мне любопытно, почему. Не отчего, не что явилось причиной — ну, причиной, наверное, явился какой-то мой пост — любой, да каждый второй. Но интересно, как они ринулись с места в карьер, притом что я же не гражданин России и не был им никогда», — сказал Зицер.

Он также обратил внимание, как быстро в отношении него приняли меры сначала в суде, а затем в МВД. «Скорость заоблачная!» — отметил педагог.

RTVI Зицер сообщил, что не планирует возвращаться в Россию, несмотря на то, что в Санкт-Петербурге продолжает работать основная им школа. По словам педагога, «Апельсин» уже несколько лет никакого отношения к нему не имеет и никак с ним не связан.

Кто такой Дима Зицер

Дима Зицер — гражданин Израиля. В России он закончил РГПУ имени Герцена и Санкт-Петербургской академии театрального искусства (РГИСИ).

В Санкт-Петербурге Зицер основал Институт неформального образования и школу неформального образования «Апельсин», в основе образования которой заложена «философия гуманистического подхода в педагогике».

Также Зицер написал более десятка книг о воспитании детей, педагогике и коммуникациях, среди которых среди которых «Любить нельзя воспитывать» и «Дети, родители, учителя и нерешенные школьные вопросы».

В 2022 году после начала Россией боевых действий на Украине, Зицер уехал из России.

*внесено Минюстом России в реестр иноагентов