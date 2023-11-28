Висаитовский районный суд Грозного допросил пятерых имамов, которые проходят потерпевшими по делу 19-летнего волгоградца Никиты Журавеля, сжегшего Коран. Как отмечает РИА Новости, имамы единогласно расценили поступок Журавеля как «вопиющее оскорбление».

«Я расцениваю эти действия как <…> вопиющий факт, грубое и недопустимое действие. Это меня в частности оскорбило, я думаю, это задело чувства всех верующих. Причинило моральный вред», — отметил имам мечети Байсангуровского района Грозного Салман Бибулатов. Он также добавил, что «это недопустимо для всех мусульман».

«Коран — это источник мусульманского права, самая священная книга. Сожжение Корана — это богохульство, это задело общество мусульман и вызвало возмущение. Коран призывает к миру вне зависимости от вероисповедания. Призывает к единству и к благому», — сказал имам мечети поселка Березка Висаитовского района Грозного Анвар Магадаев (цитата по «Сапа. Кавказ»).

Сам Журавель в очередной раз извинился за свои действия. «Мне очень стыдно», — подчеркнул он.

Всего по делу Журавеля проходят 13 имамов. Следующее заседание назначено на 12 декабря. Ожидается, что на нем будут допрошены еще восемь потерпевших.

Дело Никиты Журавеля

По версии Следственного комитета, в мае 2023 года Журавель выложил на подконтрольный Центру информационно-психологических операций (ЦИПсО) Вооруженных сил Украины сайт видеозапись сожжения Корана на фоне волгоградской мечети. СКР утверждал, что на допросе студент также признался в причастности к «иной пособнической помощи» Киеву — съемке российских военных объектов.

На Журавеля завели дело по статье об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до года. Глава СКР Александр Бастрыкин передал материалы следствия в Чечню, сославшись на «многочисленные обращения» жителей республики «с просьбой признать их потерпевшими».

16 августа уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что получила от Журавеля жалобу на избиение в СИЗО. Арестованный рассказал, что его избил 15-летний Адам Кадыров — сын главы Чечни Рамзана Кадырова, пришедший в изолятор вместе с отцом.

В конце сентября Рамзан Кадыров выложил видео с избиением Журавеля и заявил, что «без преувеличения гордится» поступком своего сына. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию. МВД Чечни отказалось возбуждать дело об избиении, объяснив это тем, что Адам Кадыров еще не достиг возраста уголовной ответственности.

13 октября Журавель на заседании суда частично признал вину — по статье об оскорблении чувств верующих, совершенном в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов. Ему также вменяют хулиганство по мотивам религиозной ненависти, совершенное группой лиц по предварительному сговору. «Мотивов грубого нарушения общественного порядка у меня не было, так как я не знал целей данного видео», — заявил молодой человек в суде.

Серди прочего, Журавель назвал свой поступок «ужасным» и извинился перед мусульманами. Он также заявил, что начал изучать Коран, чтобы «понять, как сильно оскорбил верующих».