Мотоциклист врезался в тепловоз в поселке Юбилейный Краснокаменского района Забайкальского края и скончался от полученных травм. По предварительным данным, погибший был военным, который вернулся приехал из зоны СВО в отпуск.

Как сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу региональной ГАИ, инцидент произошел 3 мая, 30-летний водитель мотоцикла погиб после столкновения с тепловозом на железнодорожном переезде на дороге Краснокаменск — Досатуй.

Телеграм-канал «Инцидент Краснокаменск» пишет, что мотоциклист 1994 года рождения в районе 7 утра (13:00 мск) «не заметил приближающийся тепловоз, влетел в состав и погиб на месте».

«По нашей информации, мужчина приехал в отпуск с СВО к жене, которая получила травму позвонка. Наш источник сообщает, что в момент ДТП мужчина был пьян», — говорится в посте.

О том, что мотоциклист влетел в тепловоз, также пишет «Московский комсомолец». О том, был ли погибший военным, в материале не уточняется.

В январе 2025 года издание V1.ru сообщило, что 31-летний участник СВО из Волгоградской области Денис Доценко погиб в ДТП в Ростовской области на трассе М-4 «Дон», когда он возвращался с похорон отца. Незадолго до произошедшего, пишет издание, Доценко узнал о рождении своей дочери, но увидеть ее не успел — его сбила машина рядом с мемориалом «Журавли».

В марте 2025 года в Челябинске в ДТП погиб 34-летний участник СВО, который вернулся с фронта за неделю до этого. Как писало издание 74.ru, мужчина ехал на Volkswagen вместе с товарищем: автомобиль на огромной скорости пронесся по дороге, едва не сбил пешехода, а затем начал тормозить на следующем светофоре и вылетел с дороги в столб. Водитель погиб, пассажир серьезно пострадал и был госпитализирован.