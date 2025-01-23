Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России работает с компанией, которая «является монополистом» на рынке такси, чтобы люди видели, из чего складывается цена на поездку. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал глава ФАС Максим Шаскольский.

Он отметил, что это взаимодействие дает положительные результаты. Например, сейчас, когда человек оформляет заказ, то уже «можно видеть, из чего состоит цена».

На вопрос, является ли дождь экономически обоснованным фактором, Шаскольский ответил, что это «погодное обстоятельство», но компания должна как-то стимулировать водителей, которые решили поработать в непогоду вместо того, чтобы переждать ее, и, например, «встали в пробку».

«Это создает определенные сложности на дороге, поэтому коэффициенты способствуют не только тому, чтобы росла цена, но и тому, чтобы привлекать больше участников [водителей такси]», — отметил глава ФАС.

По словам собеседника «Россия 24», рынок такси является «очень интересным» и «в силу определенного несовершенства в прошлом антимонопольного законодательства» он консолидировался.

«И за счет этого компания, которая является монополистом в этой сфере, занимает доминирующее положение, находится под постоянным нашим вниманием», — рассказал Шаскольский.

Еще одним аспектом, которым занимается ФАС, является изучение алгоритма, который определяет стоимость поездки, добавил он. Если раньше ведомство привлекало в основном юристов, то теперь «мы задумались над тем, чтобы приглашать и математиков», признался глава антимонопольной службы.

«Потому что вопрос состоит в том, чтобы исследовать алгоритмы, которые создают компании с применением искусственного интеллекта для того, чтобы работал рынок такси. Мы сейчас разбираемся, из чего состоят цены. Там есть базовые цены, а есть различные коэффициенты, которые применяются. И мы сейчас работаем с компанией для того, чтобы эти коэффициенты были экономически обоснованы, чтобы их применение было прозрачным», — сообщил Шаскольский.

Он также рассказал, что ФАС работает на цифровых рынках «с целью недопущения монополизации». «Потому крупные компании по всему миру и, чего уж скрывать, наши компании пытаются свою рыночную власть усилить», — уточнил глава ведомства.

В феврале 2024 года ФАС сообщила, что «Яндекс. Такси» (сейчас «Яндекс Go») занимает доминирующее положение на рынке, но проверка компании ограничена мораторием. Так ведомство ответило на запрос ТАСС о росте цен на такси в Москве в два-три раза из-за снегопада.

Сервис «Яндекс. Такси» был признан доминирующим в 2021 году. В 2023 году в ФАС отмечали, что злоупотребление доминирующем положением может стать причиной принятия мер антимонопольного реагирования, но в настоящее время возможности ведомства ограничены.