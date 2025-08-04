В Москве 4 августа с 12 часов до конца суток ожидаются сильные дожди и ветер, а в отдельных районах — град. Об этом сообщили в МЧС России.

«С 12 часов с сохранением до конца суток 4 августа в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, в дневные и вечерние часы в отдельных районах град, ветер 12—17 м/с», — рассказали в ведомстве.

В связи с этим в министерстве призвали быть внимательными за рулем, парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и любые «шаткие конструкции» и не оставлять детей без присмотра.

В столичном дептрансе рекомендовали для поездок использовать городской транспорт.

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в своем телеграм-канале, что к вечеру 4 августа в столице, вероятно, выпадет 20—30 мм осадков.

«Сильный дождь задержится и в ночь на 5 августа, прогнозируемая сумма осадков еще 20-25 мм. В итоге к 9 утра 5 августа выпадет более половины месячной нормы осадков. И вновь москвичам, идя на работу, пригодятся не только зонты, но и резиновые сапоги», — добавила она.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что сегодня небо в столице будет закрыто «плотными облаками», а после 12 часов в Москву придут дожди, которые «временами будут носить ливневый характер и сопровождаться грозами».

«В такой ситуации только в течение дня в регионе может выпасть от трети до половины от месячной нормы дождей. Температура воздуха плюс 22-24 градуса, по области плюс 20-25 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы», — добавил он.

5 августа также ожидаются дожди, ночью «местами сильные», рассказал синоптик. Он отметил, что температура днем во вторник будет плюс 23-25 градусов, ночью — плюс 17-19 градусов.