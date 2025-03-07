Бывшего мэра Усть-Кута Александра Душина, приговоренного 30 января к десяти годам колонии строго режима за превышение должностных полномочий, задержали в Ростове-на-Дону, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых и надзорных структурах.

«Во время вынесения приговора Душин находился в Усть-Куте, а не в Иркутске, так как суд первой инстанции назначал ему наказание в виде условного срока. До оглашения решения апелляционной инстанции он должен был находиться по месту жительства», — рассказали источники.

По информации «Ъ», бывшего мэра Душина задержали в Ростове-на-Дону местные сотрудники ФСИН, откуда он «этапируется в Иркутскую область, где будет отбывать наказание». Как пишет издание, источники не смогли опровергнуть или подтвердить информацию о том, что Душин якобы пытался отправить в зону боевых действий из Ростовской области.

По данным «Ъ», бывшего мэра Усть-Кута признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. В 2019 году Душин выступал заказчиком по контракту на благоустройство территории сквера у спортивного стадиона общей стоимостью более 40 млн руб, отмечает издание.

«Несмотря на невыполнение подрядчиком работ в полном объеме, чиновник подписал акты приемки, за что получил от подрядчика взятку на счета аффилированных организаций в размере более 1 млн рублей», — пишет «Ъ»

Кроме того, по данным издания, в конце апреля 2020 года находясь на территории сельскохозяйственных угодий, Душин умышленно причинил тяжкий вред здоровью первому заместителю мэра Усть-Кутского района.

В конце августа 2024 года Усть-Кутский суд за эти преступления назначил бывшему мэру наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Решение было обжаловано по инициативе областной прокуратуры.