Японец, который провел почти полвека в камере смертников, признан невиновным в многочисленных убийствах по итогам судебного процесса, который также поднял вопросы о применении смертной казни в Японии, пишет The Guardian. Ивао Хакамада был приговорен к повешению в 1968 году после признания виновным в убийстве своего босса, его жены и их двух детей-подростков, а также в поджоге их дома двумя годами ранее.

Прокуратура, которая при пересмотре дела по-прежнему требовала смертного приговора, пока не решила, будет ли оспаривать оправдательное решение суда. Адвокаты Хакамады призвали прокуроров не подавать апелляцию, принимая во внимание возраст фигуранта, которому исполнилось 88 лет.

Бывший профессиональный боксер провел 46 лет в камере смертников — считается, что это самый долгий срок, проведенный в камере смертников среди всех заключенных в мире — пока его не освободили в 2014 году, когда появились новые доказательства и было назначено повторное судебное разбирательство. На протяжении всего тюремного срока Хакамада постоянно заявлял о своей невиновности и утверждал, что следователи заставили его дать признательные показания, а его адвокаты обвиняли полицию в фальсификации улик.

Председательствующий судья окружного суда Сидзуоки Коси Кунии признал, что три доказательства по делу Хакамады были сфабрикованы, включая его «признание» и окровавленную одежду, которая, по утверждению обвинения, была на нем в момент совершения убийств.

Дело против Хакамады строилось на следах крови на одежде, которая, как утверждали прокуроры, была на обвиняемом во время совершения убийства. Мужчина тогда работал на мисо-фабрике в центральном районе Японии и жил в помещении при предприятии. При пересмотре его дела суд признал, что окровавленная одежда могла быть подброшена в емкость из-под мисо, где ее потом обнаружили полицейские при обыске. Адвокаты защиты заявили, что кровь с найденной одежды, судя по проведенным ДНК-тестам, принадлежала не их клиенту, а какому-то другому человеку.

91-летняя сестра Хакамады Хидеко, которая десятилетиями боролась за освобождение брата, заявила журналистам: «Мы так долго вели битву, которая казалась бесконечной. Но на этот раз я верю, что она завершена». Еще до начала суда журналисты предположили, что Хакамаду оправдают, поскольку до этого в Японии были пересмотрены и отменены четыре других смертных приговора, вынесенные в послевоенное время.

Хакамада, физическое и психическое здоровье которого ухудшилось за время длительного заключения, не присутствовал на вынесении решения: на повторном судебном разбирательстве его представляла сестра. Перед началом заседания сотни людей выстроились в очередь у здания суда, надеясь попасть внутрь. Многие из них держали в руках плакаты с надписями, требующими оправдать Хакамаду.

После задержания Хакамада отрицал свою вину в ограблении и массовом убийстве, но после допроса дал признательные показания. Впоследствии он заявил, что полицейские вели себя «жестоко» и применяли к нему физическое насилие.

Япония наряду с США является одной из двух стран Большой семерки (G7), где по-прежнему приводятся в исполнение смертные приговоры. Заключенных, приговоренных к высшей мере наказания (через повешение), уведомляют о казни всего за несколько часов, поэтому они не имеют возможности перед смертью поговорить со своими адвокатами или родными. Как правило, к ним присылают священника.

Правозащитники в очередной раз обратились к властям Японии с призывом отменить смертную казнь, которая, по их словам, причиняет обществу «необратимый вред». Тем не менее эта высшая мера наказания пользуется в стране высокой общественной поддержкой: по итогам инициированного правительством опроса в 2019 году выяснилось, что 80% респондентов считают казнь «неизбежной» — и лишь 9% поддерживают ее отмену.