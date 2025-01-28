Госдума приняла закон о возврате ставки для расчета пеней по задолженности в сфере ЖКХ к 9,5% на весь 2025 год, передает корреспондент RTVI. Документ был принят сразу во втором и третьем чтениях.

С 1 января 2025 года эта ставка составляет 21%, то есть исходила из текущей ставки Центробанка. Таким образом, те, у кого были долги по коммунальным платежам, могли столкнуться с выросшими штрафами.

Тем же законом повышается с 50% до 60% обязательный уровень собираемости взносов на капремонт на спецсчете.

Глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов заявил, что это решение «не только увеличит финансовую дисциплину, но и положительно скажется на качестве ремонтных работ».

Во время обсуждения документа на пленарном заседании глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская напомнила про одну из проблем, связанных с капремонтом.

Речь идет о ситуации, когда орган местного самоуправления в случае, если уровня собираемости взносов не удалось достичь, может принять решение о формировании фонда капремонта на счете регионального оператора. В этом случае деньги со спецсчетов переводятся на счет регионального оператора, то есть в так называемый «общий котел».

«Это еще один шаг, чтобы не исполнять обязанности по закону о приватизации, не компенсировать людям непроизведенный капремонт, а набрать денег за счет других собственников домов, которые сегодня не ремонтируются. А будут ли они ремонтироваться через 10—15 лет, это еще бабушка надвое сказала. Эта тенденция — очень негативная по поводу “прихлопнуть спецсчета”. Как мне сказал один очень высокий чиновник: “Помогите прихлопнуть спецсчета”», — сказала Хованская.

Взносы на капремонт стали обязательными с 2015 года и взимаются ежемесячно. Их величина различается в зависимости от региона и определяется местными властями. Сумма платежа для конкретной квартиры, как правило, определяется исходя из ее площади.

За капремонт можно не платить, если дом: признан аварийным и его будут сносить; изъят для нужд государства; находится на территории закрывающихся населенных пунктов.

Компенсацию взносов на капремонт могут получить некоторые категории граждан: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Герои СССР и России, одинокие пенсионеры старше 70 лет, полные кавалеры ордена Славы. В некоторых случаях региональные власти могут расширять списки льготников.

Сейчас есть два способа формирования фонда капремонта: через регионального оператора (он же так называемый «общий котел», куда жители всех домов вносят средства) и спецсчет в банке. По умолчанию деньги перечисляются региональному оператору, но на общем собрании собственников квартир можно принять решение о создании спецсчета.

Некоторые эксперты считают, что счет в «общем котле» удобен для тех, кто проживает в старых домах, потому что в них могут начать ремонт еще до того, как собственники соберут нужное количество денег.