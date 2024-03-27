Из магазина приложений Google Play исчез сервис платежной системы «Мир» Mir Pay, позволяющий оплачивать товары и услуги с помощью смартфонов на Android. Также из Google Play пропал платежный сервис «СБПэй» и приложение программы лояльности «Привет!)», пишет РБК.

Сообщения о том, что приложение Mir Pay перестало работать и недоступно для установки, появились на официальном форуме Google еще 25 марта.

Мобильные сервисы системы «Мир» по-прежнему доступны в российском магазине приложений RuStore, а также в каталоге приложений AppGаllery компании Huawei, сообщили РБК в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора «Мира».

Уже установленные на смартфон приложения продолжают работать. Войти в личный кабинет пользователя и узнать об акциях программы лояльности можно через браузеры в мобильной версии сайта, добавили в НСПК.

Приложение Mir Pay позволяет оплачивать смартфоном товары и услуги в любом терминале, где принимают бесконтактные карты «Мир», а также в онлайн-магазинах по кнопке «Оплатить Mir Pay». Для этого нужно иметь смартфон на операционной системе Android версии 7.0 и выше с поддержкой NFC.

Кроме того, с 3 апреля станет недоступно добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay. Сервис предупредил пользователей, что ранее добавленные карты «Мир» будут удалены из приложения. Возможность добавления и использования карт лояльности сохранится, сообщили в компании.

В феврале 2024 года США ввели блокирующие санкции против Национальной системы платежных карт. Американский Минфин объяснил ее включение в список тем, что НСПК «позволяет России уклоняться от санкций и восстанавливать разорванные связи с международной финансовой системой».

В НСПК заявляли, что санкции не повлияют на работу платежной системы «Мир» и системы быстрых платежей (СБП) внутри России.