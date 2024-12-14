Неизвестный пытался устроить серию поджогов в городе Большой Камень. Как пишут «Осторожно, новости», агрессии со стороны злоумышленника подверглось здание администрации, банкомат и автопарк управления по делам гражданской обороны.

По данным телеграм-канала, сначала мужчина разбил стекло офиса филиала Сбербанка и поджег банкомат, «снимая все на камеру», после чего пытался поджечь здание мэрии. Оба пожара потушили.

Затем неизвестный, как уточняют «Осторожно, новости», проник в автопарк, принадлежащий местному управлению МЧС, и поджег ведомственную машину. Телеграм-канал пишет, что «пироман» задержан. Это подтверждают местное издание PrimaMedia и телеграм-канал «Большой камень».

В УМВД по Приморскому краю рассказали, что неизвестный «повредил окна и совершил поджог входной группы отделения одного из банков», никто не пострадал. О задержании подозреваемого правоохранительные органы не сообщали.