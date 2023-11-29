16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал «куратором» чеченского батальона имени шейха Мансура, который войдет в структуру Минобороны России. Об этом в телеграм-каналах сообщили спикер чеченского парламента Магомед Даудов и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

«Адаму Кадырову доверено важное направление: отныне он будет курировать одно из самых боеспособных подразделений в составе Министерства обороны РФ — батальон имени шейха Мансура. Уверен, что внук нашего Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на высоком уровне оправдает оказанное доверие и сделает все необходимое, чтобы личный состав батальона был обеспечен всем необходимым для качественного выполнения поставленных задач», — написал Даудов.

Спикер парламента отметил, что у сына главы республики «есть необходимые способности и навыки, главные из которых — это трудолюбие, целеустремленность и ответственное отношение к порученному делу».

Кроме того, Кадыров-младший получил звезду батальона имени шейха Мансура.

24 октября глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о создании нового батальона Минобороны имени первого имама Кавказа шейха Мансура. Подразделение будет базироваться в Гудермесе, а его командующим назначен Руслан Геремеев. Шейх Мансур известен как лидер чеченских горцев, выступавший за их независимость и распространение законов шариата на Северном Кавказе. 31 октября Кадыров сообщил, что новые батальоны приступили к трехмесячной подготовке на базе Российского университета спецназа.

По словам Делимханова, новое назначение Адама Кадырова стало «закономерным результатом значительных заслуг».

«Адам с ранних лет отличается целеустремленностью и всегда добивается поставленных целей. Это энергичный, мужественный, волевой и ответственный юноша, достойный представитель молодого поколения», — написал депутат.

Он также назвал Кадырова-младшего «прирожденным воином, обладающим прекрасными лидерскими качествами». «Не сомневаюсь, что Адам на сто процентов выполнит все поставленные задачи в статусе куратора батальона имени шейха Мансура. Для этого у него есть все способности и навыки!» — добавил Делимханов.

Избиение поджигателя Корана, награды и звания

В августе 2023 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила жалобу от жителя Волгограда Никиты Журавеля, который находится в СИЗО Грозного после сожжения Корана на фоне мечети в Волгограде. Журавель заявил омбудсмену, что в изоляторе его избил Адам Кадыров.

В сентябре Кадыров выложил видео с избиением Журавеля и сказал, что «без преувеличения гордится» поступком своего сына. МВД Чечни отказалось возбуждать дело об избиении Журавеля, объяснив это тем, что Адам Кадыров, которому на тот момент было 15 лет, еще не достиг возраста уголовной ответственности.

Вскоре после этого Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чечни. В октябре-ноябре Адаму также вручили девять наград: