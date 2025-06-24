Странное заболевание, на которое в последние 2-3 недели жалуются многие москвичи, — с сильным кашлем, густым насморком, ломотой в теле, тяжелым выздоровлением и долгим остаточным кашлем, но без температуры и потери запахов — может быть вызвано аллергией. Об этом RTVI заявил бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его словам, у многих аллергиков реакция на цветение имеет «все признаки респираторной инфекции», но без повышения температуры, тогда как при инфекционных заболеваниях она обязательно повышается.

«В жаркие периоды, в начале июня могла быть аллергия. Она действительно имеет признаки интоксикации — ломоту, дисфункции, расстройства желудочно-кишечного тракта», — рассказал Онищенко.

Он также допустил, что перечисленные симптомы могут свидетельствовать и о коронавирусе, который «сейчас протекает в достаточно щадящем проявлении, в стертой форме».

«Ковид циркулирует, да и гриппом можно заболеть при желании, но они все идут на уровне спорадики. Если преобладает кишечная симптоматика — расстройства, дисфункции, — то может присоединиться и какая-нибудь кишечная инфекция. Но опять же — эпидемического роста нет и быть не может», — заверил бывший главный санитарный врач России.

Если речь об аллергии, то страдающим ею людям следует с учетом сезона пропить профилактический курс антигистаминных препаратов, которые им подходят. Если же причиной болезни стала простуда из-за перепада температур на фоне резкого похолодания в Москве, то единственным способом профилактики может быть «адекватность в одежде».

«Утром собрался на работу, вроде солнце светит, но надо взять какую-нибудь легкую демисезонную курточку, чтобы хотя бы не промокнуть. Зонт взять тоже не помешает. Если жарко — безусловно, головной убор. В этом проявляется адекватность», — посоветовал Онищенко.

Для профилактики заражения от больных людей он рекомендует элементарную осторожность и интерфероны.

«Если где-то в общественном транспорте видите человека с явными признаками заболевания — чихает, кашляет, шмыгает носом, с красными глазами, — отойдите от него. А если на работе столкнулись, то есть такие препараты, как интерфероны», — пояснил эксперт.

Интерфероны, по его словам, продаются в аэрозольной или мазевой форме, их следует закапывать либо по утрам в нос по определенной схеме, либо помазать носовые пазухи перед выходом из дома. Мазевая форма лучше, считает Онищенко.

«Гарантия на целый день, что даже если вы будете в непосредственной близости с больным гриппом или ОРЗ, то не заболеете. Кстати, интерфероны хорошо помогают при встрече с больным ковидом», — добавил экс-глава Роспотребнадзора.

Еще одной мерой профилактики заражения — но уже «неспецифической» — он назвал соблюдение «нормального режима отдыха», то есть когда человек «отсыпается, нормально питается, поддерживает в хорошем состоянии иммунную систему, которая адекватно среагирует и даст защитный эффект на инфекционное заболевание, которые может встретиться».

«И самое главное — не зацикливаться и не заморачиваться на эту тему, а то можно самого себя запугать. Жизнь идет своим чередом, поэтому пугаться жизни не надо», — призвал россиян Онищенко.

Собеседник RTVI напомнил, что в конце августа начнется новая прививочная кампания против гриппа.