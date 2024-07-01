Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона* к 14 годам лишения свободы по делу о призывах к терроризму и распространении ложной информации о российской армии. Об этом 1 июля сообщает ТАСС.

Первые три года заключения, согласно решению суда, Гордон* должен отбыть в тюрьме, остальной срок — в колонии общего режима. Также ему на три года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Приговор вступит в силу после задержания журналиста на территории России или его экстрадиции в страну.

Обвинение просило для Гордона* 14 лет колонии строгого режима заочно.

Суд признал Гордона* виновным по четырем статьям Уголовного кодекса России: призывы к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354 УК), публичные призывы к оправданию терроризма (ч. 2 ст. 205.2), возбуждение ненависти либо вражды с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК) и два эпизода распространения «фейков» о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Поводом к уголовному преследованию Гордона* стали три видео, размещенные весной 2022 года на его YouTube-каналах. Речь идет о роликах «Гордон* обратился к россиянам и белорусам», «Охота на Путина», а также интервью с блогером Вероникой Белоцерковской*, пишет ТАСС.

В первых двух видео следствие усмотрело в них призывы к развязыванию гражданской войны, а также к убийству российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«У Гордона*, испытывающего ненависть к действующему президенту РФ и крайне негативно оценивающему СВО, возник умысел на призывы к устранению российского президента. Во исполнении этого замысла Гордон* выложил на своем YouTube-канале заявление с призывом к устранению Путина из мести за государственную или общественную деятельность», — приводит ТАСС текст обвинительного заключения.

По версии следствия, в обращении, которое Гордон* разместил на двух своих YouTube-каналах, журналист призвал президента США начать против России агрессивную войну и нанести ядерный удар по российской территории. Там же он распространил недостоверные сведения о действиях российских военнослужащих на Украине, заявив, что те убивали мирных жителей и сбрасывли бомбы, говорится в материалах дела.

В рамках интервью с Белоцерковской* Гордон* сделал несколько заявлений с ложной информацией о применении российскими военными «тяжелого вооружения в отношении гражданской инфраструктуры и городов Украины», а также о «совершении убийств и иных противоправных деяний в отношении мирных жителей, в том числе детей».

Уголовное дело против Гордона* возбудили еще в марте 2022 года. В июле того же года суд заочно арестовал журналиста, а МВД объявило его в розыск.

В апреле 2022 года Росфинмониторинг внес Гордона* в реестр экстремистов и террористов.

*внесены Минюстом в реестр иноагентов