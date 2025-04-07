Пробитый пулями и осколками времен Сталинградской битвы фонарный столб в Комсомольском саду в Волгограде обещают установить вновь после скандала. Об этом пишет V1.ru со ссылкой на представителей компании «Светосервис Волгоград», которая демонтировала конструкцию.

После завершения «ремонтно-восстановительных работ» опору вновь установят на территории Комсомольского сада.

«В связи с аварийным наклоном опоры, возникновением высокого риска причинения ущерба здоровью и имуществу третьих лиц, а также невозможностью выполнения ремонтно-восстановительных работ на месте, предприятие выполнило демонтаж данной опоры», — говорится в заявлении.

Представители компании также уточнили, что городской объект имеет не только материальную, но и историческую ценность.

«Поскольку по данным департамента муниципального имущества администрации Волгограда, год ввода в эксплуатацию линии наружного освещения, расположенной на территории Комсомольского сада, 1961, то предприятие не располагает информацией является ли данная опора свидетелем Сталинградской битвы», — говорится в сообщении.

Об исчезновении столба в своем телеграм-канале писал краевед Роман Шкода.

«Был сейчас в Комсомольском сквере. Увидел, что, к сожалению, убрали довоенный столб с многочисленными следами от попаданий пуль и осколков, полученных столбом в дни сентябрьских боёв 1942 года. Я этот столб всегда показывал на экскурсиях», — отмечал он.

По словам историка, столб в последние годы наклонился, и его, «видимо вместо того, чтобы подправить, просто убрали».

«Эх, не умеют у нас ценить историю, не видят её, не чувствуют и не понимают! Город наполнен этими маленькими свидетельствами прошлого, которые медленно, но верно уничтожают, даже там, где нет никаких сложностей, чтобы сохранить их. Вот, ещё одна маленькая деталь прошлого утрачена навсегда», — добавил краевед.