Около 40% жителей Россией остаются одинокими по неизвестным причинам, рассказала NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, зачастую это молодые парни 30—40 лет, у которых еще нет семьи.

Останина отметила, что серьезная проблема, которая обретает очень большие масштабы.

«Мы приводим сейчас статистику: 40% домохозяйств в России — одиночки. Те, кто не создал семью. С чем это связано, мы не можем объяснить. Зачастую это молодые парни 30—40 лет, а семьи еще нет. Трудно сказать, по какой причине люди одиноки, у кого-то это философия жизни, но тенденция эта есть. И когда мы говорим, что у нас более двух миллионов многодетных семей и так далее, а сколько у нас людей вообще вне семьи? Это проблема очень серьезная и сейчас обретает очень большие масштабы», — считает депутат.

Никогда еще переписи не фиксировали такого значительного роста доли одиночек в России. Если в 2010 году их было 25,7%, то в 2021 году — уже 41,2%. Впервые большинство одиночек — люди трудоспособного возраста (57,4%), а не пенсионеры, как раньше.

Согласно новому докладу Центробанка, одинокие россияне могут стать проблемой для российской экономики. Сегодня более 40% домохозяйств в России состоят из одного человека — это почти вдвое больше, чем было в 2010 году. Такие семьи склонны меньше сберегать и больше тратить на развлечения. А значит они не готовы платить по счетам, когда настанут тяжелые времена, считают авторы доклада. RTVI выяснил у экспертов, чем еще одиночки грозят российской экономике и почему их может оказаться меньше, чем указано в переписи.