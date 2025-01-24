Погоду в столичном регионе определяет область повышенного атмосферного давления, поэтому 25 января ожидается облачность с прояснениями, а вот 26 января не исключена вероятность небольших осадков, заявила RTVI главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, температурный фон в ближайшие дни останется существенно выше климатической нормы — примерно на 7 градусов.

«В ночь на субботу в Москве ожидается -1…-3 градуса, по области -2…-3. Дневная температура будет положительная: в городе 0…+2, по региону -2…+3. В воскресенье она немного повысится: ночью в Москве будет около нуля, а днем +1…+3, по региону до +4 градусов. Сохранится плотный юго-западный поток, юго-западный ветер», — спрогнозировала специалист.

Практически до конца января будет преобладать облачная погода, в отдельные дни возможны небольшие осадки, а температура останется слабоположительной, продолжила Позднякова. Ночами, по ее словам, ожидается от -3 до +2 градусов, днем — до 4 градусов тепла.

«Не исключено, что в последних числах января, начиная с 27 января и до конца месяца, максимальная температура повторит рекордно высокие значения — или даже будут установлены новые рекорды максимальной температуры воздуха, потому что в Москве они невелики, около 3 градусов», — допустила специалист столичного метеобюро.

Морозы, которые многие метеорологи прогнозировали на конец января и начало февраля, откладываются и не наступят как минимум до конца первой февральской недели, сообщила Позднякова.

«Каждый раз все модели считают, что между циклонами, которые обеспечивают нам очень теплую погоду, должна наступить пауза, в которую вклинится холодный арктический воздух. Но пока этот процесс все отодвигается и отодвигается, вереница циклонов не прекращается по северу европейской России. Поэтому даже первая недели февраля не обещает нам морозов», — подытожила она.

Ранее Позднякова заявила Инфо24, что затяжные периоды холода теперь вообще вряд ли уже возможны, поскольку снега мало, почва практически не промерзла, а температура с ростом продолжительности светового дня начнет повышаться за счет естественного солнечного прогрева.

«Скорее всего, воздух в конце февраля прогреется до нуля или даже слабо положительных значений — а это как раз характеризует понятие ранней весны», — добавила эксперт.

Ученые РАН подтвердили RTVI, что малоснежные зимы, как нынешняя, повышают риск возникновения лесных торфяных пожаров летом.