Ситуация с курсом рубля в целом под контролем и оснований для паники «точно нет». Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита ОДКБ в Казахстане.

По словам главы государства, колебания курса рубля обусловлены не только инфляцией, но также платежами в бюджет, ценами на нефть и сезонными факторами.

«Поэтому в целом ситуация под контролем и каких-то оснований для паники точно нет. И в нашей стране, и в соседних странах процессы непростые, но они под контролем», — сказал Путин.

В ответ на просьбу журналиста Life назвать «реальный размер инфляции», президент заявил, что в данных, которые озвучивает Банк России, «нет ничего придуманного».

«Реальная инфляция легко проверяется независимыми центрами, которые оценивают состояние российской экономики и кредитно-финансовой сферы. Так что все, что говорит Центральный банк ― сейчас сколько у нас, 8,5%? — так и есть», — отметил Путин.

В конце ноября курс рубля на торгах обновил минимум с марта 2022 года, снова став трехзначным. Министр финансов Антон Силуанов назвал текущий курс благоприятным для российских экспортеров, отметив, что для экспорта этот показатель важнее ключевой ставки. Официальный курс валют ЦБ на пятницу, 29 ноября, установлен на уровне 109,58 руб. за доллар и 116,14 руб. за евро.