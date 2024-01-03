Небольшое потепление ожидает Москву и Санкт-Петербург к концу недели, однако в ближайшее время температура может опускаться до -36 градусов и ниже, сообщают синоптики. Подробнее о том, к какой погоде готовиться в первую неделю января — в материале RTVI.

Москва

По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в московском регионе установилась «нормальная сибирская погода», передает «Интерфакс».

«В ночь на 3 и на 4 января в Москве прогнозируется температура минус 27 — минус 25, по области до минус 30 градусов. Днем облегчения не будет, потому что завтра максимальная температура в Москве минус 24 — минус 22, по области до минус 27, а 4 января — минус 25 — минус 20. Температура на 17-20 градусов ниже нормы», — заявил Вильфанд.

Потепление придет в столичный регион 5 января, отметил он:

«Ночью 5 января прогнозируется минус 23 — минус 21, по области до минус 26 градусов, днем минус 17 — минус 15. 6 января ночью, по прогнозам, будет минус 22 — минус 17 градусов, а днем — минус 19 — минус 14».

Вильфанд подчеркнул, что 7 января будет «по-настоящему морозное рождество» с температурой на 12-14 градусов ниже нормы.

«Начиная с рабочей недели (9 января) температурный фон будет в диапазоне минус 15 — минус 10 градусов. Но все-таки не минус 30 — минус 25, уже нормальная погода. Но резкой оттепели пока не прогнозируется», — заключил он.

Санкт-Петербург

Специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что показатели температуры не опустились ниже рекордных значений 2002 года.

«Итак, Северная столица сегодня осталась без рекорда. Чтобы побить достижение 3 января 2002 года, составляющее -25,4 градуса, не хватило полтора градуса, минимум сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге составил -24 градусов», — написал он.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов написал в телеграм-канале, что в течение 5 января температура в центре города может повысится до -20 градусов, «больше за счет влияния самого города».