Рост числа пневмоний в России и мире может быть связан с усилением микоплазменной инфекции в сочетании с штаммом коронавируса «пирола», который претерпел серьезные изменения в антигенном составе. Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков.

«По всей видимости, происходящее сейчас в России и в других странах — это продолжение того, что было в Китае. По официальной информации, у них идут регулярные вспышки микоплазменной пневмонии с высокой температурой, сильным недомоганием. Среди пациентов называются и молодые люди, и люди в возрасте, и дети», — пояснил Крючков.

По словам иммунолога, вопросы вызывает то, почему пневмония начала распространяться сейчас, а не как грипп и другие инфекции, сразу после отмены антиковидных ограничений. Крючков также считает необычным и и течение заболевания.

«Также по симптоматике мы видим высокую температуру в отсутствии кашля, узелки в легких. Это тоже нетипично для этого заболевания. Теоретически, такие симптомы может давать коронавирус или грипп. Официально поиски нового возбудителя ничего не дают, и это хорошая новость», — отметил медик.

По мнению Крючкова, в настоящее речь идет об усилении микоплазменной инфекции в сочетании с «пиролой». Когда этот штамм только появился, то специалисты стали говорить, что на популяционном уровне он может давать большую патогенность, чем его предшественники, пояснил иммунолог.

«У него большие изменения в антигенном составе, может, сейчас мы как раз наблюдаем эти проявления», — добавил Крючков.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве у инфекционных больниц заметили очереди из автомобилей скорой помощи. Позже в пресс-службе столичного Депздрава пояснили агентству «Москва», что очередь из машин — это стандартная практика, проблем с приемом пациентов в городе нет.

По словам представителя ведомства, в Москве достаточно коек для приема больных с инфекционными заболеваниями, а ситуация находится на постоянном контроле департамента здравоохранения.