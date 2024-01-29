В магазинах Сургута начали продавать продукты в рассрочку, во Владивостоке проходит турнир стран ШОС по футболу на снегу, а в Красноярске местные жители устроили митинг из-за вышки сотовой связи в Академгородке. RTVI собрал дайджест интересных и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье задержали троих полицейских за взятки от похоронных бюро. По информации следствия, правоохранители передавали им информацию об умерших для дальнейшего оказания ритуальных услуг. Всего полицейские успели получить 120 тысяч рублей, пишет newstracker.ru.

Республика Удмуртия

Глава Якшур-Бодьинского района Удмуртии оштрафован за плохое содержание дорог. Поводом для прокурорской проверки стали многочисленные жалобы жителей. Выяснилось, что на некоторых улицах отсутствует постоянное электрическое освещение. Штраф в размере 21 тысячи рублей вычтут из зарплаты чиновника, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

Следком проводит проверку по факту обрушения жилого дома на улице Нариманова в Ростове. Следствие выявило признаки халатности: установлено, что дом признали аварийным в 2020 году, но с тех пор вопросами его сноса и расселения не занимались, пишет rostovgazeta.ru .

Республика Татарстан

В Татарстане осудили поставщика школьного питания, который попался на взятке сотруднику ФСБ. Бизнесмен признал вину. Суд назначил ему пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Также осужденный получил штраф в 3 млн рублей, пишет inkazan.ru.

Свердловская область

В Екатеринбурге двухлетняя девочка скончалась от удара током. Это произошло тогда, когда ее мать находилась на работе, а 34-летний отец спал дома, пишет tagilcity.ru . Как известно предварительно, малышка, играя, засунула руку в дырку в стене, где ее родители планировали установить розетку. При контакте с проводами ее ударило током.

Башкирия

В Башкирии судят местного жителя, который устроил пожар в детской больнице. Как пишет mkset.ru , в октябре 2023 года мужчина в здании медучреждения проводил очистку системы отопления. Перед началом выполнения работ он не оборудовал рабочее место ограждающей перегородкой. Искры попали в кабинет рентгенографии на четвертом этаже, в результате произошло возгорание. Больнице был причинен ущерб на сумму более 760 тыс. рублей.

Челябинская область

Челябинский боксер Стоцкий вернулся к тренировкам. Как пишет kursdela.biz, ранее он стал участником инцидента со стрельбой из травматического пистолета. Выяснилось, что стрелял в спортсмена не случайный прохожий, а его знакомый с которым он поссорился.

ХМАО

В магазинах Сургута продают продукты в рассрочку, пишет muksun.fm. В одной из торговых сетей предлагают расплатиться за продукты частями. Покупатели могут оплатить 25% от чека сразу, а остальное — потом. Многих горожан столь необычное предложение удивило.

Белгородская область

Родители юных белгородцев, отправившихся в ярославский санаторий, но попавших в больницу с гриппом, пожаловались на питание в медучреждении. По их словам, детей кормят «помоями», рассказал bel.ru. Белгородцы обратились к губернатору региона Вячеславу Гладкову. Тот связался с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. После этого в инфекционной больнице провели проверку. По ее итогам установили, что все нормы выполняются.

Пермский край

В Пермском крае пьяный мужчина пинал и избивал 16-летнего подростка, обещая отрезать ему голову. Как пишет properm.ru, прохожему не понравилось, что мальчик был в расстегнутой куртке. Мать ребенка написала заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку.

Приморский край

Во Владивостоке проходит турнир стран Шанхайской Организации Сотрудничества по футболу на снегу. Как пишет zr.media, за выход в финал борются команды из России, Китая, Узбекистана и Азербайджана. В полуфинал турнира вышла владивостокская команда “УРСА”, где сыграет против коллектива из Азербайджана.

Красноярский край

Красноярцы устроили митинг из-за вышки связи в Академгородке. Как пишет prmira.ru, люди считают, что вышка может навредить их здоровью из-за «электромагнитного излучения», привести к онкологии и другим болезням. Уже более 200 человек подписали обращение к президенту, губернатору, мэру и руководителю Енисейского управления Роскомнадзора.