Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает в российских библиотеках доступ к книгам писателей, признанных иноагентами и экстремистами, передает корреспондент RTVI.

Проект поправок к закону «О библиотечном деле» в марте внесла группа депутатов нескольких фракций во главе с Еленой Ямпольской (до июня 2024 года она была главой парламентского комитета по культуре, а сейчас — советник президента по культуре).

Правила выдачи книг иноагентов и авторов, включенных в перечень экстремистов и террористов, будут определяться Минкультуры.

В настоящее время на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются и предоставляются во временное пользование документы, в том числе созданные лицами, включенными в реестр иноагентов, либо лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, таким образом «пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности России», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Мы не изымаем, мы не запрещаем тотально эти книги, но их нельзя ставить на переднюю полку в библиотеках, чтобы не пропагандировать имена этих авторов, хотя спрос на них имеется, потому что целый ряд произведений, например, у Акунина* пользуется спросом и детективы, и фантастика и так далее», — сказала на заседании Госдумы 25 июня член комитета по культуре Ольга Германова.

Во время обсуждения депутат Нина Останина высказала опасения, что закон ударит по читателям. «Придет Иван Иванович в библиотеку почитать детектив нехорошего автора, а его включат в список (специальный)», — сказала она.

Поправки также наделяют Минкультуры полномочиями устанавливать порядок доступа к книгам библиотек в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Речь идет о фондах, сформированных до дня их принятия в состав России, то есть до 30 сентября 2022 года.

Фонды библиотек, расположенные на территориях новых субъектов, за годы их нахождения в составе Украины были укомплектованы украинской пропагандистской литературой (носящей явно антироссийский характер и направленной против российских общественно-политических лидеров) и книгами, героизирующими националистов и предателей, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

«Это литература, которая героизирует приспешников Гитлера, таких как Бандера, и литература, которая направлена на пропаганду русофобии, литература, которая переформатировала сознание украинского народа, литература, которая искажает историческую правду и так далее. Мы считаем, что доступ свободный к такой литературе недопустим, но и убрать такую литературу с фондов библиотек будет неправильно, потому что будут с этой литературой и этими произведениями работать ученые, работать историки, политики, эксперты, мы будем использовать ее как доказательную базу», — отметила Германова.

Такая литература будет отдаваться на спецхранение, уточнила депутат, отвечая на вопросы.

Закон после принятия вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов