Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют представить законопроекты, которыми, в частности, предлагается запретить получение вида на жительство или гражданства трудовыми мигрантами, привлекаемыми в рамках организованного набора. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется целесообразным, чтобы в основные принципы и элементы системы организованного набора были включены следующие предложения… Неквалифицированные инокультурные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение ВНЖ, а также гражданства Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

В документе также предлагается запретить въезд на территорию России членам семей, близким родственникам мигрантов, привлекаемых в рамках организованного набора.

Кроме того, депутаты предложили ограничить период пребывания мигранта в России продолжительностью действия его трудового договора. После завершения работодатель обязан обеспечить обратный выезд работника из страны, а также запретить ему переходить к другому работодателю, находясь на территории России. Кроме того, в случае досрочного расторжения трудового договора, работодатель обязан обеспечить выезд работника за пределы страны, сказано в документе.

В пояснительно записке к законопроекту сказано, что для обеспечения обратного выезда, включая случаи принудительной депортации, работодатели должны будут вносить средства на специальный депозит либо предоставлять банковскую гарантию. Такая сумма должна покрывать все расходы, которые связаны с обратным выездом мигранта, и наличие такого финансового обеспечения должно стать обязательным условием для разрешения въезда на территорию России.

Законопроектом устанавливается, что образовательным организациям, которые проводят государственное тестирование по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации в отношении иностранных граждан, запрещается передавать право по проведению таких экзаменов иным организациям и индивидуальным предпринимателям.

Госдума в июле приняла пакет законопроектов, которые ужесточают контроль в сфере миграции. Президент России Владимир Путин подписал документы 8 августа.

В частности, ужесточение в этой сфере предусматривает создание реестра контролируемых лиц — в нем будет содержаться информация об иностранцах, которые незаконно находятся в стране. Попавшим в этот реестр лицам запрещено свободно перемещаться по территории России тратить с уже существующих банковских счетов более 30 тыс. рублей в месяц, менять место жительства без разрешения контролирующего органа, регистрировать юрлицо и ИП, получать кредиты и микрозаймы, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, а также оформлять детей в детские сады и школы.